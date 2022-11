Koho povolat do reprezentace teď a koho až za měsíc? Aneb koho by Jalonen neměl opomenout

Reportéři se shodují, že je dobré především v úvodních dvou turnajích sezony protočit víc hokejistů a třeba hráče ze švýcarské ligy nominovat až v prosinci na turnaj ve Fribourgu. To je kupříkladu případ brankáře Šimona Hrubce, který se po příchodu do Curychu drží ve zdejší lize na druhém místě gólmanských statistik.

Tak komu tedy dát v brance příležitost? Nabízí se možnost v podobě Marka Langhamera, jenž má ve Finsku průměr 1,7 gólu na zápas (podobně jako Patrik Bartošák). A pak vzít z extraligy někoho z dua DF, tedy Dominika Furcha či Frodla. Roli trojky by mohl dostat Nick Malík, přičemž za měsíc se představí jiná dvojice či trojice.

U obránců padla v podcastu jména pardubického Jana Košťálka či Davida Skleničky, který má teď ve švédském Brynäs velmi solidní formu. Hraje 24 minut za zápas, je pátým nejvytěžovanějším hráčem ligy a se 14 body (3+11) se drží v desítce bodování! Do Finska by mohla přiletět pozvánka pro Dominika Mašína a Libora Zábranského, protože i oni hrají slušnou porci minut. A dostane příležitost Petr Zámorský, jenž je v Plzni na ledě průměrně 26 minut za zápas?

V útoku hledí redaktoři do Pardubic a čekají, zda trenér sáhne po celé elitní lajně a zda vedení klubu k takové nominaci svolí. Existuje také varianta, že by třeba odehráli pouze čtvrteční zápas v Českých Budějovicích proti Švédsku a do Finska pak tým odletěl bez nich.