Ani Pavol, ani Michalík. Penaltový mág o Bělehradu, Panenkovi, Baníku, nulách i jménu, které mu komolili

„Tak už to ve fotbale chodí, smůlu prostě střídá štěstí a naopak. Já sice o zmíněné turnaje přišel, ale pro mě bylo štěstím už to, že jsem se dostal do ligy. A k tomu do ostravského Baníku, v jehož bráně jsem pět let nechyběl ani minutu,“ odmítá odchovanec Dukly Banská Bystrica Pavel Michálik, že by ho snad ve fotbalové kariéře provázela jen samá smůla.