Bundesliga nevyšla, na Francii ale nedá dopustit. Němeček o tamním občanství, ale i vínu, Číně a ranách, které si pořád líže

„Já ji během kariéry porazil se Spartou hned dvakrát. Nejen ve vzpomínaném nultém ročníku Ligy mistrů, ale i šest let před tím, když jsem vůbec poprvé nastoupil ve sparťanském dresu v základní sestavě. Na Camp Nou jsme tehdy vyhráli 1:0, gól dal Standa Griga, který pak po návratu do Prahy dostal od trenéra Zachara pokutu. Trenér měl za to, že úmyslně neproměnil další velké šance a připravil tím mužstvo o postup,“ přiblížil Václav Němeček, jak to pod trenérem přezdívaným „Párátko“ na Letné v oné sezoně 1991/92 chodilo.