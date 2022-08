Nebyl jsem žádný Mirek Dušín, přiznává „Padouch" Janů. S jakým vtipem to přehnal?

Podle legendární trenéra Ladislava Škorpila je Tomáš Janů nezapomenutelnou postavou. „Žádný jiný kretén by nedokázal to, co on," prohlásil v nadsázce Škorpil na adresu svého bývalého hráče letos v červnu při repríze 22 let starého finále domácího poháru mezi Libercem a Ratíškovicemi. Bývalý obránce totiž proslul drsnými vtípky. Někdy byly až za hranou. „Mám rád dobrou atmosféru. Neměl jsem rád tréninky, kde se nikdo ani neusmál a bylo ticho jako v kostele," vysvětluje v dalším díle podcastu Kopačky na hřebíku Tomáš Janů, jenž si už na základce vysloužil přezdívku Padouch.

Bývalý fotbalista, nyní trenér a dřevorubec Tomáš Janů v podcastu Kopačky na hřebíku.

