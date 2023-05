Nebyl ve straně, tak mu sebrali pásku. Před čím varoval Vengloš? Vízek nejen o své kariéře

„Teď ta olympijská zlatá visí nad postelí mé desetileté dcery Viktorky, která pod ní každý večer usíná. Viděl jsem a měl v ruce hokejovou zlatou z Nagana, ale ta se nedá s tou naší srovnat. Je zlatá jen po stranách, zatímco medaile z Moskvy, to je pět deka ryzího zlata. Nejspíš proto, že ji Rusové dělali pro sebe. Jejich fotbalisté byli největšími favority turnaje, jenže nakonec se do finále vůbec nedostali a nachystané medaile museli dát nám," smál se fotbalový bonviván Ladislav Vízek ve studiu Sport.cz i po čtyřiceti letech.

Na olympijské mužstvo vedené Františkem Havránkem a tažení z bývalého Leningradu do Moskvy má vůbec spoustou vzpomínek, které dával k dobrému. Třeba jak základní jedenáctka chtěla hrát pořád spolu, a proto při společné procházce s trenéry napsali hráči do písku jedenáct jmen, které by měl trenér do dalšího zápasu postavit.