Petržela mě neznal jménem. Marek Kincl o ruském dobrodružství, nejslavnějším gólu ve Spartě i rekordu

„Diametrální rozdíl ve srovnání s působením ve Spartě, kde mě fanoušci moc rádi neměli. Po některých zápasech jsem to nesl hodně těžce, protože jsem byl přesvědčen, že jsem hrál dobře a utkání zvládl, jenže zpětná vazba od letenských příznivců se nedostavila. O to víc si vážím, že jsem i tyhle tlaky ustál," rozebírá Marek Kincl angažmá na Letné a přemýšlí, proč to útočníci podobného typu a ražení jako on neměli ve Spartě nikdy lehké. A bylo jedno, zda šlo o Jana Kollera, Libora Doška nebo Marka Kincla.