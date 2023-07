Pozdravil jsem Panenku a v Ďolíčku jsem skončil, vzpomíná Němec na konec v Bohemce, Slavii i reprezentaci

Před čtyřiceti lety to byl hodně překvapivý konec jednoho z mužů, kteří se postarali o historicky první titul pražských Bohemians. Jaroslav Němec ho pomáhal Klokanům vystřílet, jenže pár měsíců po mistrovské korunovaci z Ďolíčku zmizel. A ke všemu k vršovickým sousedům do Edenu. „A to jen proto, že jsem se před odvetou druhého kola Poháru mistrů ve Vídni zastavil s Panenkou a pozdravil ho,“ vzpomíná v další epizodě Kopaček na hřebíku ve svém rozlehlém panství plném rybníků, luk i kusu lesa ve Staré Huti. „Porušil jsem nařízení trenéra Pospíchala, že se s Tondou nesmíme bavit. A to jsme se znali pět let. Musel jsem odejít z předzápasového tréninku, utkání jsem sledoval jen z tribuny, a protože já byl paličatý a Pospíchal také, skoro půl roku jsem nehrál a v zimě jsem šel do Slavie.“

Hostem podcastu Kopačky na hřebíku byl Jaroslav Němec