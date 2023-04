Z kanonýra kolchozníkem. Drulák o bramborách, gólech za Spartu i osudových křižovatkách

„Sám ze sebe jsem ulítlý," rozesmál se Drulák u mikrofonu Sportu.cz. „Život jsem přizpůsobil manželce, která se o mě starala během fotbalové kariéry. Proto se jí snažím všechno vynahradit. Mám tady v Olomouci dobrou práci a jsme spokojeni," pochvaloval si i zaměstnání, které našel ve firmě bývalého ligového hokejisty Pavla Tomečka obchodujícího s plynem.

„Na fotbal jsem nezanevřel, ale už strašně dlouho jsem na něm nebyl. A v televizi se na něj dívám také jen občas. Přišla prostě doba, kdy se musím starat, jak uživit rodinu. Hrál jsem sice ligu, s Oldenburgem jsme měli krůček k postupu do bundesligy, působil jsem i v rakouské lize, jenže to byla jiná doba. Za rok jsem vydělal to, co dnes ve Slavii berou hráči měsíc co měsíc. Ale chraň bůh, nestěžuji si!"

Radek Drulák Narozen: 12. ledna 1962 Fotbalová kariéra: 1968 – 1977 Sparta Hulín, 1977 – 1981 TJ Gottwaldov, 1981 – 1987 RH Cheb, 1987 – 1990 Sigma Olomouc, 1990 – 1993 VfB Oldenburg, 1993 – 1994 CF Chemnitz, 1994 – 1997 Petra Drnovice, 1997 FC Linec, 1997 – 1999 Sigma Olomouc. Ligové starty a góly: 203/153 Největší úspěchy: vicemistr Evropy z EURO 1996 v Anglii - Fotbalista roku 1995 - účast ve finále Poháru ČMFS s Drnovicemi v roce 1996 - dvakrát nejlepší střelec ligy - v roce 1995 s 15 góly a v roce 1996 s 22 góly Reprezentační starty a góly: 19 zápasů/ 6 gólů

Pořad Kopačky na hřebíku ovšem není jen o životu po kariéře, ale i tom, jak na ni hosté Sport.cz vzpomínají, jaké zážitky v nich zůstaly a co třeba ještě nikdy neprozradili.

Foto: Václav Jirsa, Právo Čeští fotbaloví reprezentanti Petr Kouba (uprostřed), Radek Drulák (vlevo) a Pavel Hapal oslavují postup na šampionát v Anglii.Foto : Václav Jirsa, Právo

„Já třeba odehrál dva oficiální zápasy za pražskou Spartu, o čemž ví málokdo. Vojákoval jsem v Chebu, když Sparta letěla před Vánoci do Moskvy k přátelským zápasům s Torepedem a Spartakem. Letenským mazákům se do Ruska nechtělo, takže trenér Václav Ježek doplnil mužstvo o tři hráče z Rudé hvězdy Cheb. Sparta měla v té době totiž s Chebem úzké vazby. Z Letné se chodilo do Chebu na vojnu, z Chebu se odcházelo na Letnou. Do Moskvy jsme letěli s Jardou Šilhavým a Mírou Sivou, nad Torpedem jsme vyhráli 2:0 a se Spartakem remizovali 1:1. A to jsem také skóroval, takže trenér Ježek hned hlásil: Jdeš k nám."

Na pražskou Letnou ale Radek Drulák nezamířil, i když k přestupu měl blízko hned dvakrát. A jednou za dramatických okolností.

Foto: Profimedia.cz Takhle pálil Radek Drulák na EURO 1996 v Anglii. V pozadí mladičký Pavel Nedvěd.Foto : Profimedia.cz

„Málem mě za to tehdy zavřeli," rozesmál se po letech a přidal i vzpomínku, že stejné dramatické to bylo s přestupem do Bohemians.

„Byli jsme na všem dohodnutí a měli jsme se sejít se Zdeňkem Svobodou v Praze, kde jsme byli na testech. Podpis smlouvy byl jen formalitou, jenže on na schůzku nedorazil. Po návratu do Chebu jsem z radia slyšel, že ho policajti sebrali a zavřeli, protože v Ďolíčku praskla aféra s černými fondy. Tehdy při mně stáli všichni svatí."

Foto: Václav Jirsa, Právo Co o nás píšou? Radek Drulák (vpravo) nakukuje během EURO 1996 přes rameno Jiřího Němce do dobového tisku.Foto : Václav Jirsa, Právo

Po angažmá v Chebu se tak Drulák vrátil domů na Moravu a upsal se Olomouci.

„Sigma se tehdy topila u dna tabulky a strachovala se, aby se v lize zachránila. Povedlo se jí to až v památném zápase se Spartou. Já už měl přestupní lístky podepsané, v předposledním kole jsme hráli s Chebem na ostravských Bazalech s Baníkem a ve mně by se o přestávce krve nedořezal. Na světlené tabuli se objevily poločasové výsledky ostatních zápasů a u střetnutí Olomouc – Sparta svítilo skóre 0:3. Pro Sigmu to znamenalo sestup a pro mě zjištění, že mě čeká druhá liga. Utkání ale nakonec skončilo 3:3 a Olomouc se zachránila."

Foto: Vladislav Galgonek, ČTK Oleg Lizogub z Liberce (vpravo) se snaží na archivním snímku z roku 1998 zabránit ve střelbě olomouckému kanonýru Radku DrulákoviFoto : Vladislav Galgonek, ČTK

V Kopačkách na hřebíku ale Radek Drulák nevzpomínal jen na Cheb, pražskou Spartu či Olomouc. Samo sebou že na přetřes přišlo i to, jak si po listopadu 1989 zkoušel vyšlapat cestu k zahraničnímu angažmá.

K přestupu do francouzského Le Havru či poté do Rouenu měl hodně blízko. A věděli jste, proč mu ani první, ani druhý pokus nevyšel? A co a kdo se skrýval za tím, že zůstal v Olomouci? A jak to nakonec bylo s transferem do Oldenburgu a angažmá ve II. bundeslize, kde se stal nejlepším střelcem? A slyšeli jste historku, jak slivovicí a plzeňským odrovnal tehdejšího klubového manažera Rudi Assauera? A jak se v kabině Oldenburgu obrečelo, když mužstvo dělil jediný bod od postupu do bundesligy?

Foto: Vladislav Galgonek, ČTK Radek Drulák na archivním snímku z roku 1998 v dresu Olomouce hlavičkuje před Lumírem Sedláčkem z Opavy.Foto : Vladislav Galgonek, ČTK

O tom všem Radek Drulák v dalším díle Kopaček na hřebíku vypráví. Ale rozpovídal se i o tom, jak se po návratu z Německa zrodilo jeho angažmá v Drnovicích, v jejichž dresu se stal Fotbalistou roku 1995 a dvakrát po sobě i nejlepším ligovým kanonýrem.

Došlo ovšem i na evropský šampionát v Anglii a samo sebou i rakouskou štaci v Linci, stejně jako na dobu, kdy za volantem kamionu křižoval Evropu a několikrát míjel i stadion v Lucembursku, kdy v kvalifikaci o EURO 1996 česká reprezentace ostudně prohrála.

„Do Anglie jsme se ale nakonec dostali, protože v září jsme doma porazili 2:0 Norsko a skončili na druhé postupové příčce. Zrovna nedávno jsem si zápas proti Norům pouštěl, a i po letech jsem si říkal, že to byl nejspíš nejlepší zápas mého života. Nejenže jsem dal gól, ale já byl všude," zasnil se u mikrofonu Radek Drulák.

Foto: Václav Jirsa, Právo V profesionálním fotbalu Radek Drulák pověsil kopačky na hřebík v roce 1999.Foto : Václav Jirsa, Právo

Nová epizoda Kopaček na hřebíku je prostě naplněná spoustou zážitků, vzpomínek a historek, takže stojí určitě za poslech.