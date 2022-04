Medaile v krabicích. To hlavní je v srdci, říká rekordman Novotný. S kterým trenérem si nikdy nesedl?

Novotný slavil první titul v dresu Sparty v roce 1987, kdy jako sedmnáctiletý bažant vplul do party mazáků v čele Chovancem. „Pepa byl šéf a k tomu samozřejmě trenér Ježek. Výborný trenér, ale trochu i náš táta. Dělaly se samozřejmě i průsery, on uměl potrestat, ale taky odměnit, když se to odpracovalo v zápase," vzpomíná.

Jaké těžké bylo zapadnout do hvězdné party tehdy našlápnuté Sparty? „Okoukávali jsme zkušenější kluky třeba i při tréninku. Někdy to ale bylo vyhrocené. Hráli jsme třeba mladí proti starým, a matadoři když prohrávali, tak do toho docela zajížděli. Až trenér Ježek zavíral oči. Ale třeba Pepovi Chovancovi vděčím za to, že mě dostal do pohody," loví s úsměvem z paměti čerstvě dvaapadesátiletá letenská legenda.

Vedle Sparty prožil Novotný úspěšné angažmá v ruské Kazani a vedle svého rekordu v české lize má i jeden reprezentační primát. V roce 1994 vstřelil při utkání v Turecku vůbec první gól v historii samostatné české reprezentace. „Já ale nikdy nebyl kdovíjaký střelec. Těch tam bylo okolo vždycky dost. A hráli jsme hlavně na ně," říká skromně autor jednatřiceti reprezentačních gólů.

Fotbalový držák ukončil ligovou kariéru v osmatřiceti letech, ještě nedávno byl ale schopen vypomoci na trávníku v ČFL Rakovníku, kde plní roli sportovního ředitele a asistenta trenéra. „Baví mě to, jsem u fotbalu pořád rád. Ale na takhle vysoké úrovni už hrát nebudu, jen někde pro radost," líčí.