Bez večírků a výletů s kamarády? Jsem introvert, nic bych neměnil, říká šampion Maslák

„U mě je to dané hodně od přírody. Když jsem byl mladý, často jsem dotrénoval a šel spíš na počítač, než abych regeneroval,“ přiznává s úsměvem. „A když se mi narodily děti, tak jsem zase spěchal za nimi. Ale určitě o sebe dbám víc než dřív, v tomhle věku je to znát,“ neskrývá.

„Nemůžu si říkat, že zase budu běhat pod 45 sekund, abych pak byl hořký a naštvaný, že se to nedaří. Je třeba si nastavit realistické cíle, aby vás to bavilo,“ vysvětluje. Vloni propad zastavil, zaběhl svou nejrychlejší čtvrtku za poslední čtyři roky 45,92 s. „A to je vlastně kousek od hodnoty českého rekordu, než jsem ho poprvé překonal,“ připomíná.

Jeho život už ale není zdaleka jen atletika. S manželkou Nellou má zanedlouho čtyřletou Miu a dvouletého Mattea. Priority se s narozením dětí změní, často je to na výkonnosti znát. „Snažím se tu být pro děti, ale zároveň pořád co nejvíc dávat atletice. Cítím, že to jsou moje poslední roky kariéry a pak už ten čas nevrátím. Snažím se to vybalancovat,“ líčí.