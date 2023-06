Karle, jedeš Giro! Jak noční telefonát nastartoval parádní český úspěch, který rozbrečel Italy

Byl výjimečným talentem mezi juniory, získával skalpy pozdějších hvězdy světového pelotonu. Jenže pak se energie vložená do jeho milovaného sportu přestala projevovat na výsledcích. Bojoval s psychikou, těžko se srovnával s obdobím, kdy se jeho otec, rovněž někdejší cyklista, dostal do vězení.

Neměl v hlavě myšlenky na konec kariéry, však je mu teprve 22 let. Jenže bylo mu jasné, že v neúprosné cyklistické konkurenci si každou šanci musí zasloužit dobrými výsledky. „A já chci žít cyklistikou. Vybral jsem si ji a je mi jedno, jestli jedu ve špatném nebo dobrém počasí, do kopce, nebo z kopce. Vždycky to budu milovat," ujišťoval.

„Byla možnost letět do Říma a pak jet šest hodin vlakem, jenže v Itálii byly záplavy," popisuje. Naštěstí pro Vacka se do akce zapojila jeho přítelkyně a objevila přímý let do Pescary z bavorském Memmingenu. „Pro mě je nedílnou součástí samozřejmě mého života, ale i záležitostí kolem cyklistiky," děkuje své partnerce Anežce.