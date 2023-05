Vystřídala Svobodu v horkém křesle. Trochu jsem se bála, přiznává Kučerová

Svobodovo vystoupení v České televizi spustilo bouři reakcí. Od samotných sportovců po ministryni obrany. Pochopitelně neunikly ani Kučerové. „Přijde mi, že to bylo odrazem situace ve společnosti, jak je tohle téma napjaté,“ říká.

Bývalý moderní pětibojař pod palbou kritiky skončil v roli, do níž si ho sportovci zvolili před více než pěti lety. „Nehodnotím samotné vystoupení, ale s ohledem na to, kolik práce v komisi udělal, mi ho bylo líto, tohle si nezasloužil,“ přiznává Kučerová.

Ani sportovci ostatně nebyli v dotazníku zajedno, v jaké podobě a jestli se Rusové a Bělorusové mají vrátit do soutěží. Kučerová se snaží naslouchat argumentům z obou stran názorového spektra. „Ale nebavím se o tom, aby startovali bez jakýchkoliv omezení. To si myslím, že v tuhle chvíli ani není na stole,“ zdůrazňuje.

Shodou okolností byla jedním z posledních českých olympioniků, který cestoval do Ruska. Vloni po ZOH v Pekingu už po začátku útoku na Ukrajinu byl na programu Světový pohár ve skikrosu, který až po dlouhém lavírování Mezinárodní lyžařská federace zrušila. I následný divoký úprk domů popisuje Kučerová v Mixzóně.

Sama už se ale mezi aktivní profesionální sportovce počítat nebude, jak v Mixzóně prozradila. „Nebylo to jednoduché emocionálně, ale z praktického hlediska to pro mě už asi nemá smysl,“ uznala 33letá účastnice třech olympijských her a šestá skikrosařka z mistrovství světa.