Možná osud, říká expert o rekordu pro Jindřiška. Jak dlouho ještě může hrát?

Jindřišek se v první lize drží dvacet let, Bohemians pomohl i ke dvěma postupům z druhé ligy. Přitom si nikdy nehrál na hvězdu, udržel si skromnost a nadhled. Nejšťastnější je doma v Jizerských horách a hlavu si čistí třeba instalatéřinou, jeho šikovné ruce jsou vyhlášené. „Klobouk dolů za to, jakou si ve svém věku udržuje výkonnost a jak dokáže držet krok s mnohem mladšími hráči. Má motivaci a taky mu pořád slouží zdraví, což je nejdůležitější předpoklad. Pro Bohemku je stále platný v kabině i na hřišti, před veterány smekám. Obrovsky respektuju boleslavského záložníka Matějovského, slováckého obránce Kadlece nebo záložníka Hübschmana, jehož jsem měl možnost trénovat v Jablonci,“ zmínil Horejš další populární čtyřicátníky.

U exreprezentanta Tomáše Hübschmana se na chvilku zastavil: „Sedli jsme si už před mým příchodem do Jablonce a bavili jsme se o tom, jak by to mohlo fungovat. Řešil jsem s ním jeho pocity po trénincích i zápasech a překvapilo mě, že nikdy nechtěl žádné úlevy. Svého věku nezneužíval a nevynechal jediný trénink. Vždycky byl perfektně nachystaný, a když nehrál, respektoval to. V jeho letech Toma logicky limitovala rychlost, kterou kompenzoval obrovskou herní inteligencí. Měl jsem s ním jen pozitivní zkušenosti.“