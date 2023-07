NA PLNÝ PLYN: Hošek je autokrosový úkaz. V terénu poráží soupeře i o šedesát let mladší

Zní to neuvěřitelně, ale je to holý fakt. Jaroslav Hošek v 78 letech dojel jedenáctý v závodě mistrovství Evropy v autokrosu, který o víkendu v Nové Pace sledovalo téměř deset tisíc diváků. Nejen o nestárnoucí legendě, ale i o unikátní motoristické disciplíně, k níž patří prach i bláto a která prošla za padesát let turbulentním vývojem, si povídal šéfredaktor webu Sport.cz Martin Kézr s motoristickým expertem Robertem Sárou. V podcastu Na plný plyn Uslyšíte i přímé aktéry podívané ve Štikovské rokli.

„Hošek je pro mě úkaz, neuvěřitelný fenomén," říká Kézr v podcastu. „Dává autokrosu úplně jiný rozměr mediální pozornosti. Slyšíte jméno Hošek a říkáte si, to je fakt ten starý pán, co jsem ho vídal už v 80. letech," kroutí nechápavě hlavou Sára a nabízí i zajímavou paralelu. „Jakmile jsi z Kladna a říkají ti Jardo, tak jsi odsouzen ke sportovní dlouhověkosti. Platí to Jágrovi i Hoškovi," uvažuje motoristický expert webu Sport.cz Stačilo jen projít Štikovskou roklí, velmi slušně divácky zaplněnou, a vyslovit jméno závodníka, který poráží soupeře až o šedesát let mladší. „Obdivuju Jardu. Říkám, že on jednou umře za volantem buginy. A kdyby ho nepustili na start, tak by umřel úplně hned," líčí bývalý autokrosový jezdec Lukáš Červený. Hoška obdivují i jeho současní soupeři. „Já měl nedávno 24. narozeniny a on jede svou padesátou sezonu. Mám pocit, že Jarda Hošek závodil vždycky, už jako malí jsme k němu vzhlíželi. Spousta lidí bude ráda, že se v jeho věku zvedne ze židle a on se pořád řítí po autokrosových tratích," míní úřadující šampión královské divize Super Buggy Petr Nikodém. „No, ten kdo se nebojí hlíny, jezdí autokros. Kdo nemá rád autokros a špínu a chce vidět, jezdí po silnici," popisuje s láskou v oku Hošek „Před ním klobouk dolů, tak bychom chtěli mít v jeho věku takový elán," uzavírají oba průvodci motoristickým podcastem. Ostatní Novotný slavil doma na zahradě, Nikodém smutnil po první letošní absenci na pódiu