Největší boháči bydlí ve vesnicích, přiznává Hrubec

Česká partička, posezení po zápase? Ani náhodou. Brankář Šimon Hrubec si sice angažmá ve Švýcarsku pochvaluje, ale po utkání se tým rozprchne a každý tráví volný čas po svém. I on mizí do vesničky za Curychem, kde bydlí tři cizinci v jednom domě. „Je to kvůli daním, tady každá vesnička platí jiné daně a našemu týmu se vyplatí, platit co nejméně," nabízí v pořadu Příklep český reprezentant vysvětlení, proč bydlí kus od Curychu. „Dá se říct, že v takových vesničkách bydlí největší boháči. Je to tak nastavené a prostě to funguje."

Článek Hrubec přiznává, že nejblíže z týmu má k finským spoluhráčům. „Jezdíme spolu každé ráno na trénink, vždycky jeden z nás vezme auto, točíme se. Takže to je naše malá parta. Jinak jsou další hráči rozházení po místech za Curychem," líčí nejlepší gólman základní části švýcarské ligy. Moderátor Příklepu Honza Homolka nenechal být téma daní a vyzvídal, zda má klub nějakou mapu, podle které hledá hráčům bydlení, aby nemuseli odvádět tolik. Hrubec se jen zasměje. „Asi jo, nějak tak to musí být. Řekli nám k bydlení, že tohle je důvod," vysvětluje gólman. „Paradoxně v těch daňových vesničkách žijí největší boháči, vidíte tady projíždět krásná auta," přiznává Hrubec. PŘÍKLEP s brankářem Šimonem HrubcemVideo : Sport.cz Šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr souhlasně přikyvuje, že platí, čím menší místo, tak je předpoklad menších životních nákladů a menších životních výdajů. „Tyhle daňové věci se řeší s hokejisty v mnoha zemích," upozorňuje. „Ve Švédsku a Finsku se uzavíraly smlouvy dokonce jen na určité období, aby nezasahovaly do takové daňové zátěže. Je to od klubu logický krok, když si pořizuje cizince, tak chce, aby na nich nepropálili víc peněz než oni mu odvedou. Kluby chtějí být výdělečné."