Poklona Kačarabovi, složil ukrajinskému kapitánovi kompliment trenér s medailí z evropského šampionátu

„Musíme ocenit, jak si Slavia poradila s Fenerbahce. Je to výborný soupeř se skvělými fotbalisty. Neberu tvrzení, že už turecký tým nemá sílu jako v minulosti," pronesl rozhodně Jakub Dovalil.

„Slavia obě utkání držela pod kontrolou. Důležitý byl vstup do utkání, což ostře kontrastovalo se vstupem Sparty. Od první minuty se slávisté na soupeře vrhli, Turci měli problém zachytit tempo. Slavia vyhrávala souboje, hrála kolmo směrem k brance protivníka, všechno v rychlosti," oceňoval výkon klubu z Edenu Dovalil.

A z ofenzivy úřadujícího českého šampiona byl nadšený. „Jednadvacet střel za zápas, to je neuvěřitelná bilance. Ohromující. To je střela prakticky každých pět minut. Když se podíváme na hru Slavie, je patrné přepínání různých systémů. V jednu chvíli hraje vzadu na tři hráče, vzápětí na čtyři. Současně jsou její hráči děsně rychlí v ofenzivě. Pro soupeře je to strašně složité," chválil Trpišovského svěřence Dovalil.