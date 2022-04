Polský sudí pro šlágr Plzeň - Slavia? Nedůvěra k českým rozhodčím, říká expert

„Plzeňský trenér Michal Bílek určitě nebude ustupovat ze svého pragmatického stylu a z hlediska taktiky neočekávám od Západočechů žádnou dramatickou změnu. Možná v úvodu utkání bude Plzeň aktivní, zkusí Slavii donutit k chybám. Ale že by měnila Plzeň znenadání systém? To určitě ne. Současně nevěřím, že by Slavia hrála na takové riziko, aby za každou cenu získala tři body," přemítá Stanislav Levý.