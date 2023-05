PŘÍKLEP EXTRA: Češi v akci! Teď do toho musíme dát všechno a udělat si krásný odpoledne, nabádá Špaček

Nejprve přišla řeč na Špačkova syna Davida. „Mám ho rád, je to můj syn, ale na mužskou reprezentaci to ještě není. Rád bych ho viděl v reprezentaci třeba na Českých hokejových hrách. Tam by mohl dostat šanci. Teď ho čeká přechod mezi dospělé, kde jsou o 10 kilo těžší hokejisté," předjímal legendární český bek budoucnost svého syna, který rovněž nastupuje v obraně. „Nyní ho čeká kemp Minnesoty. Porve se o AHL," dodal Špaček.