PŘÍKLEP EXTRA: Druhá rána a těžký pesimismus. Pokud Češi nezaberou, pojedou domů, tuší Šlégr

Úvod utkání patřil Američanům, kteří český tým výrazně přestříleli. Naplňovaly se tak obavy olympijského vítěze Šlégra ve studiu Sport.cz o tom, že Češi budou sázet spíše na defenzivní hru. Necelé čtyři minuty před koncem první třetiny to bylo na střely 10:2 pro USA. A zámořský tým šel také do vedení, byť těsného 1:0.

"Kdepak smůla," shodují se Kézr se Šlégrem, když se puk do sítě odrazí od českého beka za záda Vejmelky. "Co to bylo za zákrok," vyskočí olmypijský vítěz ze židle ve studiu Sport.cz a ukazuje, co udělala česká obrana špatně. "Nesmíme se stavět zády k puku," vysvětluje.

Sestřih utkání MS Kanada - ČeskoVideo : Česká televize

Všechno, co jsme říkali, že nesmíme dělat, tak děláme. Takže je jasné, že celých šedesát minut už dobře hrát nebudeme. Cítím těžký pesimismus," nešetří kritikou při hodnocení první třetiny Martín Kézr. "Nedovedu si představit, že se probráníme k výhře. pokud nezabereme, pojedeme domů," dodává Šlégr.

Český tým v prostřední dvacetiminutovce přidal a chvíli to vypadalo, že by mohl myslet na vymazání gólového manka. Opak byl pravdou, druhý gól přidali po nenápadné střele od mantinelu soupeř. "Je to rána, začátek třetiny nevypadal špatně," míní novinář Kézr. Čisté svědomí u gólu neměl nejspíš ani Karel Vejmelka.

Výkony zatím nebyly optimální, Šlégr ale věří, že Češi konečně předvedou, na co mají. "Přišlo mi, že jsme se zatím pořád šetřili na tenhle zápas, stejně jako tam bylo točení gólmanů. Tak věřím, že teď to všechno zapadne dohromady a dokážeme vyhrát," dodává s tím, že Češi budou mít navrch na pozici brankáře. Rovněž ale zdůrazní, že by si odpustil rotaci gólmanů v základní skupině. "Ale musíme respektovat rozhodnutí trenéra," doplňuje

V českém dresu jsou zatím nejvíce vidět Červenka s Kubalíkem. "Třeba to zase vezmou na sebe v přesilovkách a rozhodnou," věří Šlégr, že opory podrží Jalonenův tým. "Musíme ale hrát jako jeden chlap a fárat šedesát minut," velí. Spoléhat jen na to, že klíčoví muži českého výběru všechno zachrání, by ale byla chyba. "Když budeme jen vzhlížet ke Kubalíkovi, že dá gól, tak taky můžeme jet po utkání domů," naznačuje Šlégr.