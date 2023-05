PŘÍKLEP EXTRA: Vedoucí gól Kanady? Signál, který se těžko brání, hájí český tým Augusta

"Věřím, že dáme druhý gól a do prázdné branky třetí," vidí optimisticky třetí část hry ve studiu Sport.cz hokejový kouč Patrik Augusta. Realita byla jiná. Místo náskoku Češi nabrali manko. Vejmelka měl sice výhled na střelce gólu, touš na cestě do sítě ale zastavit nedokázal. "Jak říká trenér brankářů, každý gól se dá chytit," glosuje trefu expert a věří, že Jalonenův tým dostane šanci zahrát si v početní výhodě, kterou využije k vyrovnání. A čtyři minuty před koncem opravdu putoval za katr Fantilli za fual vysokou holí.

V českých barvách zatím září na šampionátu Červenka s Kubalíkem, jen jim chybí větší podpora od zbytku národního týmu. "Máme výborného brankáře, takže můžeme vyhrát na dva góly, ale bylo by fajn, kdyby se gólově přidal někdo další," vypráví Augusta a naráží na horší produktivitu české reprezentace. "Kubalík je jako Ovečkin, při přesilovce mu to tam padá," chválí jednu z hvězd Jalonenova týmu.

Národní tým má i přes menší produktivitu postup do vyřazovacích bojů jistý. Na vítězství ve skupině však musel po porážce se Švýcarskem (2:4) zapomenout. Ve hře je ale druhá příčka a lepší výchozí pozice pro čtvrtfinále."Je třeba hlavně vyhrát, na nic dalšího nemůžeme koukat," vykládá Augusta, když čelil dotazu, jaký soupeř by byl pro Jalonenův tým pro čtvrtfinále nejlepší.

"Za mě bych bral, kdyby se jelo do Tampere za Finy," nabízí svůj pohled Martin Kézr, šéfredaktor Sport.cz. Věří, že by výběr Suomi mohl být pod tlakem, svazovat by jej mohlo domácí prostředí. "Na Finy to trochu doma dolehllo. Souhlasím s kolegou," doplňuje Augusta, který v Kanadě hokej čtyři roky hrál. "Byla to obrovská hokejová i životní zkušenost. Fanoušci vás milují, nebo třeba nenávidí, ale hlavně vás respektují," vzpomíná na zámořskou štaci hokejový kouč.