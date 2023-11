PŘÍKLEP: Každý si hrabal na svém písečku, vzpomíná legenda na návrat do Sparty

Hokejový svět v neděli zasáhla nečekaná smrt bývalého brankáře Romana Čechmánka v pouhých 52 letech. „Byl to pro mě šok, nemohl jsem tomu uvěřit,“ přiznal jeho někdejší spoluhráč David Výborný. „Nejlepší brankář v národním týmu, se kterým jsem kdy hrál. Byl to ohromný pohodář a přenášel to i na mužstvo. Číslo jedna v reprezentaci,“ mínil úspěšný centr s 543 starty v NHL.