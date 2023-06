Tabulkové odstupné? Zrušené mělo být už 10 let, míní Hadamczik

Tabulkové odstupné. Často kritizovaná právní úprava, kterou se v tuzemském hokeji řídí přestupy, byla jedním z témat speciálního dílu pořadu PŘÍKLEP EXTRA na Sport.cz s prezidentem ČSLH Aloisem Hadamczikem, šéfredaktorem Martinem Kézrem a hokejovým redaktorem Robertem Sárou. „Kdyby by to bylo na mě, tak by tabulkové ostupné bylo zrušené už 10 let,“ prohlásil šéf Českého hokeje.

Alois Hadamzcik v pořadu PŘÍKLEP EXTRA: Tabulkové odstupné mělo být zrušené 10 letVideo : Sport.cz

Kontroverzní právní úprava přestupů v mládežnickém i seniorském hokeji je již několik let kritizována veřejností i hráčskou asociací. Pro její zrušení je i prezident svazu. „Potřebujeme pro to hlasovat ve Výkonném výboru. Je nás tam 11, šest z nás pro to musí zvednout ruku," doufá Hadamczik, že pro změnu najde podporu. „To první výchovné bychom ale měli zachovat," dodává prezident svazu ke svému postoji. Šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr upozorňuje, že zajistit pro návrh nadpoloviční počet hlasů ve Výkoném výboru nemusí být snadné. „Přání je jedna věc, ale hokejovo-politická vůle k tomu vůbec není. Najednou každý vlastně zjistí, že má víc svého zájmu než zájmu o celý český hokej," myslí si dlouholetý hokejový expert. PŘÍKLEP EXTRA: s šéfem Českého hokeje Aloisem HadamczikemVideo : Sport.cz Podle Hadamczika vůle pro změny v hokeji je. „Musíte přesvědčit lidi, že něco není správně a že to musí být jinak. Konference bude až za rok, ale už teď se dá spousty věcí změnit. Vidíte, že třeba Výkonný výbor, který já jsem zdědil, našel například cestu k tomu změnit juniorku," připomíná šéf svazu nedávné rozšíření soutěže. Hokej O nešťastné komunikaci Havláta, který podcenil svou roli, a Gudasově pozici mezi Pantery „Hokej dělám celý život, od otevřeného stadionu v Třinci, pomáhal jsem budovat kabiny, shánět hokejky a tak dále...Zažil jsem si to všechno od začátku až nahoru. Takže zkušenosti a vůle pracovat mi určitě nechybí," řekl Hadamczik. „S nepřízní některých lidí jsem se už naučil bojovat, ale já za to nesu zodpovědnost," dodal prezident Českého hokeje. Jedním z nejhorších důsledků tzv. výchovného jsou situace, kdy se náctiletí hokejisté rozhodnou pro přesun, ale v důsledku výše odstupného se mnohdy stávají rukojmím klubů. „Klidně bych vám mohl z paměti vyjmenovat body, které jsou plusové pro to a pro to. A pak se budu ptát na tom fóru (konference ČSLH), které jsou mínus," upozorňuje Hadamczik, že přínosy zrušení odstupného dle jeho názoru převyšují zápory. Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep Extra?

