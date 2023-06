Trénování na nejvyšší úrovni je práce na čtrnáct hodin denně, tvrdí dvojnásobný mistr světa

Má dva tituly mistra světa, hokej si ale užívá hlavně jako fanoušek. Nevynechá příležitost podívat se na dobrý zápas, hlídá si i sestřihy duelů české reprezentace z mistrovství světa. Ale to mu stačí ke štěstí. Na trenérskou dráhu bývalý gólman národního týmu Tomáš Vokoun nemyslí. Řekl to v pořadu Příklep na Sport.cz, jehož byl hostem. „Hokej miluju a budu milovat, ale trenérské ambice nemám. Hokej mě baví, ale byl jsem kolem něj dost dlouho. Když ho hrajete je to záhul, ale když chcete trénovat, je to záhul pětinásobnej," svěřuje se.

Ukáže se Tomáš Vokoun v profesionálním hokeji jako trenér? Odpověď pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Pohoda z něj sálá v každé vteřině, hokej má pořád rád, ale že by se proměnil sport jeho srdce v jeho zaměstnání i po skončení hráčské kariéry, s tím na Tomáše Vokouna nechoďte. „Ale každé MS sleduji. S Martinem Havlátem se vídám, často spolu diskutujeme," tvrdí bývalý vynikající gólman. Neváhá objasnit, proč se mu do trenérského řemesla nechce. Jednak je prý pro Evropana složité prosadit se v zámoří a pak je tu časová náročnost. „V dnešní době být trenérem na vysoké úrovni znamená práci na 14 hodin denně. To zaměstnání je jako počasí na horách. A musíte začínat odspodu," upozorňuje, že dostat se rovnou na nejvyšší level se povede jen hrstce vyvolených. Hokejový pořad Příklep na Sport.cz, jehož hostem byl dvojnásobný mistr světa Tomáš VokounVideo : Sport.cz Hokej je prostě pro Vokouna hlavně koníčkem. Připouští navíc, že díky hokeji má v životě karty nějak rozdané a nemusí se přehnaně stresovat, co bude dál. „Jsem spokojený, hokej miluju a milovat budu. Sleduju ho v Evropě i juniorské soutěže, mládežnické soutěže v zámoří i NHL," naznačuje. „Sledovat NHL je zážitek, to je dvanáctiměsíční práce, i když skončí sezona, hned se začnete připravovat na tu další, musíte být hokeji plně oddaný," myslí si. Příklep PŘÍKLEP EXTRA: Historický neúspěch! Bránit a čekat na gól, to je hrozně málo, přiznal Hadamczik Když se Vokoun zamyslí nad plány do nejbližší budoucnosti, nevypálí žádné senzační touhy hodné někdejší hvězdy. „Těším se do Česka jako každé léto, uvidím staré známé. Počasí máme krásný, ale léto v Česku je nádherný. Přání jsou taková klasika, aby rodina byla zdravá, děti se dobře učily, dcera dokončila univerzitu," dodává v pořadu Příklep. Co dalšího zaznělo v povídání s Tomášem Vokounem v pořadu Příklep na Sport.cz se můžete podívat ve videu. Příklep PŘÍKLEP: Nedoceněný český tvrďák! Za mě je jedním z nejlepších v NHL, přesvědčuje mistr světa