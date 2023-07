Plzeňský brankářský rébus: Staněk začne jako jednička, Jedlička bude hodně nažhavená dvojka

Fantastický rok 2022 vystřelil plzeňského gólmana Jindřicha Staňka do role jasné klubové jedničky. Dotáhl Viktorii k titulu a následně do Ligy mistrů. Jarní část uplynulého ročníku Fortuna ligy však opoře Viktorie úplně nevyšla, inkasoval smolné gól a nevedlo se mu tak, jak by si přál. Zůstane tedy Staněk jedničkou mezi tyčemi i poté, co k týmu přišel trenér Miroslav Koubek? V roli konkurenta čeká na šanci Jedlička, jenž byl oporou Bohemians a udělal si tam skvělé jméno. „Staněk začne jako jednička a bude záležet, jak se mu bude dařit," říká expert Sport.cz Martin Mls v pořadu Přímák.

Kdo bude brankářskou jedničkou Plzně. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Kdo bude brankářskou jedničkou Plzně. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Plzeň má po uplynulé sezoně co napravovat. Do roku 2023 vstupovala první, v konečném účtování však po řadě klopýtnutí brala bronz. Nevedlo se týmu, nezářila ani někdejší opora mezi tyčemi Jindřich Staněk. Nenazrála doba pro výměnu v brance? „Zápasů bude hodně, v lize i pohárech. Martin Jedlička byl vynikající, bude to hodně nažhavená dvojka," míní novinář. „Hostování v Bohemce se mu povedlo, do Plzně se vrátil s velkým elánem," naznačuje Mls, že Staněk nemá jistě místo pod penzí. „Bude na něj hodně tlačit." Bývalý reprezentant Jan Rajnoch si myslí, že jde o velký luxus, když má Viktoria dva skvělé gólmany. „Jindra Staněk je podle mě jednička, ale Jedlička je brankář, který by prostě měl chytat, takže mi z toho vychází, že by měl chytat v jiném klubu," naznačuje Rajnoch, že řešení pozice brankáře číslo jedna v Plzni může ve výsledku opět Jedličku poslat mimo Štruncovy sady. Nebylo by nic divného, kdyby toužil po herním vytížení. „Kvality má obrovský," chválí Rajnoch. Přímák s bývalým prvoligovým fotbalistou Janem RajnochemVideo : Sport.cz Moderátor Přímáku Aleš Svoboda z O2TV se následně expertů ptal, jak na Jindřicha Staňka, neotřesitelné plzeňské jedničky může zapůsobit příchod konkurenta, na kterého je slyšet ze všech stran jen a jen sláva. „Musí to být hlavně správě vykomunikované od trenéra brankářů, jakou tu pozici mají," myslí si bývalý prvoligový fotbalista. „Jindra Staněk udělal velký progres nejen v chytání, ale i v práci s hlavou. Takže věřím, že tohle bude brát pozitivně, tedy nejen jako konkurenci, ale jako parťáka, co ho může posunout dál," věří Rajnoch. Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s bývalým reprezentantem Janem Rajnochem se můžete podívat v přiloženém videu.