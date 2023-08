Recept na Spartu i Plzeň: Nechutný fotbal a kouč perfekcionista

Oba hosté ve studiu Sport.cz se shodnou, že Sparta to mívala v Teplicích těžké vždycky. A nebylo pravidlem, že se do hlavního města vracela s plným bodovým ziskem. Teď navíc je po těžkém KO, kdy s Kodaní přišla o sen v podobě postupu do skupiny Ligy mistrů.