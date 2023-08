Sparta řeší klíčovou otázku! Najde odvahu vyměnit neprůstřelného gólmana

Sparta má zcela jistě s Vindahlem své plány, jinak by jej letenský klub neangažoval. „Tváří se to tak, že bude novou jedničkou místo Kováře," myslí si novinář ze Sport.cz. Jedním dechem ale dodává, že by si pokračování mezi tyčemi zasloužil Vojtěch Vorel. „V přípravě neudělal chybu, s Olomoucí a Zlínem udržel nulu," shrnuje fakta hovořící ve prospěch Vorla.

Před rokem řešila Sparta podobný problém. Gólmana Petera Holce nakonec nahradil mezi tyčemi Matěj Kovář, stal se jasnou jedničkou a vychytal pro Letenské vysněný mistrovský titul. „Loni byla ale situace jiná. Sparta nezvládala zápasy, dostávala góly. Holec nebyl tak jistý, jako teď Vojta Vorel. Proto tehdy přišel nový gólman jako jednička. \Spartě se tenhle tah povedl," konstatuje Horejš.

PŘÍMÁK s fotbalovým trenérem Davidem HorejšemVideo : Sport.cz

Vindahl se zatím do sparťanské branky, tu stráží Vorel a během dvou duelů v nejvyšší soutěži nedostal gól. „Takže Sparta nemá takovou potřebu brankáře měnit. jako tomu bylo v minulé sezoně. Tehdy tam byly chyby, po rozehrávce od Holce Sparta dostala gól a vypadla pak z poháru. Ale opravdu je to otázka ne na mě, ale na trenérský štáb," dodává Horejš. „Ti musí vycítit, zda je správné Vorla nyní vyndat a dát do branky nového brankáře."

Letenští se kromě Fortuna ligy, kde obhajují titul, chtějí pokusit probojovat do Ligy mistrů. Zatím je čeká třetí předkolo. Moderátor Aleš Svoboda z O2 TV vyzvídá, zda bude pro všechny nápovědou ohledně pozice gólmana nejbližší ligový zápas s Pardubicemi. „To si netroufnu říct. Ale je pravda, že kdyby chytal Vorel a najednou do boje o Lig mistrů by nasadila Sparta Vindahla, byl by to velký risk," tvrdí Lizec.

Horejš je přesvědčený o tom, že jeho bývalý svěřenec v Dynamu České Budějovice, kde Vorel hostoval, má na to, aby byl ve Spartě jedničkou. „Potvrdil to třeba tím, že odchytal zápas s nulou před vyprodanou Letnou. Je sebevědomý, jistý, na mužstvo působil dobře. Navíc je to kluk, co na sobě neustále pracuje. Na pozici jedničky je připravený," míní kouč, který je momentálně bez angažmá.

Přidává i další klady, které mohou hovořit v nerozhodné chvíli pro Vorla. „Je to komplexní a klidný gólman, který umí číst hru. Navíc je to sparťanský odchovanec, vyrůstal v tom prostředí, takže ho nic nerozhodí. Tohle všechno mu ohromně pomáhá," dodává Horejš.