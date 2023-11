Dnes stačí dobrý zápas a jste v reprezentaci, tvrdí Rada. Čvančara? Podobný typ jako Chorý

Vynechání vytáhlého forvarda vzbudilo ve fotbalové veřejnosti mnoho emocí. „Potenciál má obrovský, ale víme, že umí hrát trochu líp. Potřebujeme ho ve formě, jako když do Německa odcházel,“ poukazoval minulý týden manažer reprezentace Tomáš Pešír. Trenér Jaroslav Šilhavý doplnil, že během posledního reprezentačního srazu to od Čvančary „nebylo úplně ono“ a realizační tým se rozhodl útok oživit.

Trochu se však nad celou situací pozastavuje. „Dnes je to trochu jiné. Odehrajete jeden dobrý zápas a jste v nominaci. Dříve jste musel půl roku odvádět kvalitní výkony, abyste se do ní dostal, teď stačí klidně dva duely a hned se o vás píše, jak máte být v nároďáku. To je předčasné, hráči by měli mít konzistentní výkonnost. Teď je to ale dané, Čvančara byl donominovaný a víc to neřeším,“ podotýká současný trenér druholigové Dukly.