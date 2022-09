Straka selhal a dostal Plzeň pod ještě větší tlak. Varaďa míří na stáž do New Jersey

Ve středu odlétal z Prahy Patrik Eliáš a měl namířeno do New Jersey, s nímž vyhrál dva Stanley Cupy a v klubu je ikonou. Na palubě však byl i Václav Varaďa, jemuž Eliáš u Ďáblů domluvil stáž. Mohl by si tím architekt třineckého mistrovského hattricku do budoucna otevřít dveře do NHL?