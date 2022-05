Za gól Barceloně mu hrozila pokuta. Proč je Griga dodnes vděčný Bílkovi?

Byla to kuriózní situace. Sparta v roce 1985 vyhrála v odvetě 1. kola Poháru mistrů evropských zemí na Camp Nou Grigovým gólem 1:0, jedinému střelci utkání přesto hrozila pokuta. Drsnému trenérovi Jánu Zacharovi se nelíbilo, že další šance vyhlášený kanonýrt zahodil.

„Měli jsme pět šest gólových příležitostí, to se proti Barceloně nestává každý den. Proto panovalo zklamání. A trenér skutečně vyhrožoval pokutou. Nakonec se ale nic neplatilo, zastalo se nás vedení klubu," říká dnes už s úsměvem Griga. „Ta hořkost už pominula. Vzpomínám už jen na to dobré, na to ostatní je potřeba zapomenout. Byl to kolorit té doby," vypráví.

Griga se svou střeleckou intuicí prodral až do Klubu ligových kanonýrů, na kontě má 123 branek 246 zápasů. „Všichni říkali, že jsem dával ušmudlané góly, ale nestydím se za to. Pohyboval jsem se v šestnáctce a zužitkovával jsem práci celého mužstva. Měl jsem asi instinkt, poměrně slušně jsem hlavičkoval... Byl jsem takový týmový finišmen," přemítá u mikrofonu rodák ze Žiliny.

Svou doménou samozřejmě zaujal pětinásobný šampion federální ligy i reprezentační trenéry a zahrál si na mistrovství světa v Itálii v roce 1990. „Přitom jsme se mou vinou na MS málem nedostali. Nechal jsem se hloupě vyloučit v rozhodujícím zápase s Portugalskem na Letné a dodnes děkuji Míšovi Bílkovi - i dnes takhle na dálku, pokud poslouchá, že pak proměnil trestňák a na šampionát jsme jeli. Tehdy to bylo velké gesto od trenérů Vengloše a Ježka, že mě vzali. Byl jsem ještě na dva zápasy nepoužitelný, protože jsem měl trest," líčí Griga.

Nervydrásající klíčový duel má přitom dodnes v paměti. „Po vyloučení jsem odešel do kabiny a byl to snad nejhorší poločas, jaký jsem v kariéře zažil. Bylo to vážně o nervy. A až mnohem později jsem se dozvěděl, že trenér Vengloš dokonce musel ten večer na pohotovost, protože měl lehký infarkt," prozrazuje.