Za gól Portugalcům mi děkoval i Beckenbauer, vzpomíná „Bohemák vršovickej“ Vladimír Hruška

„Jsem vršovický Bohemák. Stoprocentní,“ vrací se někdejší urostlý, vysoký a každé soupeřově obraně nebezpečný útočník pražských Klokanů Vladimír Hruška v dalším díle podcastu Kopačky na hřebíku k údobí své kariéry, které mu pravověrní příznivci zelenobílých barev z Ďolíčku hodně zazlívali a vyčítali. To když se na počátku nového milénia v dobách existence dvou Bohemek dal do služeb té střížkovské. Jako trenér, samozřejmě... Co ho k tomu vedlo? Proč tehdy přijal nabídku Michala Vejsady a šel trénovat půldruhého roku na Střížkov? I to Vladimír Hruška u mikrofonu Sport.cz vysvětloval.

Foto: Sport.cz Hostem 56. epizody podcastu Kopačky na hřebíku byl Vladimír Hruška.