O dírách ve svazové truhle i o dírách ve hře reprezentace

A vzhledem k tomu, že na únorový turnaj do Švédska naplánoval kouč Jalonen vzít hráče do 25 let, i skutečnosti, že Dynamo by tuze rádo do extraligového finále, je otázkou, zda oba před světovým šampionátem dostanou ještě šanci ukázat se. „Jsem každopádně šťastný, že jsem si mohl zahrát a že jsem ještě dostal šanci v reprezentaci," řekl sám Radil.

Mnohem kritičtější a smutnější však bylo povídání o ve středu zveřejněném auditu, který se týkal hospodaření bývalého vedení hokejového svazu. „Jsem poměrně výrazný kritik, co se poslední léta dělo na hokejovém svazu, ale ani v mé nejbujařejší fantazii nevzniklo to, co jsme se dozvěděli. Že se někteří jedinci chovali – a teď ať mi arabští šejkové prominou – jak šejkové, že tady jsou peníze a my si s nimi budeme dělat, co chceme. S patřičnou arogancí, mocenským pohledem a vy nám do toho nebudete kecat. Z hokejového vedení mizely peníze určené pro hokej ke svým vlastním kšeftům," říká otevřeně Martin Kézr.