Proč Colorado získalo Stanley Cup a kdo převezme Zlatou hokejku? O kouzlu Avalanche a českém souboji P+P

Finále NHL tradičně psalo tečku za hokejovou sezónou. Colorado Avalanche sice slaví triumf po 21 letech, ale odložené mistrovství světa hráčů do 20 let slibuje v zámoří ještě jeden vrchol na začátku srpna. V hokejovém podcastu Za mantinelem se redaktoři Martin Kézr a Marek Burkert zamýšlejí nad tím, v čem je kouzlo vítězů Stanley Cupu i jakou roli sehrál jejich generální manažer Joe Sakic a které hráče si do kádru správně vybral.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

