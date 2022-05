Zahraniční sudí? Dejte peníze radši na mládež, reaguje Rada

Obsazení arbitra pro nedělní šlágr hodně ovlivnilo přání Plzně a Slavie. „Oba týmy chtěly cizího rozhodčího... Já si myslím, že to mohli pískat naši rozhodčí. Už to sklouzává k tomu, že budou pískat druhořadé zápasy," mrzí Radu, který nedávno skončil v roli kouče Jablonce.

Řeč v Přímáku na Sport.cz přišla také na chování realizačních týmů kolem střídaček. Během šlágru bylo mezi lavičkami hodně živo. Expert rozebíral i chystané transfery a přestupové spekulace. Jednou z nich je, že by se z Jablonce do Sparty mohl v létě stěhovat obránce Zelený. Má podle Rady na to, aby jeho angažmá dopadlo na Letné lépe, než to ve Slavii?