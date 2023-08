Dva ze tří. Lehečka přijel na grandslam pozdě a v New Yorku narazil

Český finalista turnaje ve Winston-Salemu dorazil do New Yorku pozdě, na přípravu před pondělním zápasem měl jediný den a na výkonu se to bohužel projevilo. Lehečka během dvouhodinového duelu nabídl soupeři celkem 14 brejkbolů a šestkrát přišel o servis. Navíc si moc nevěděl rady s Rusovým prvním servisem.