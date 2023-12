Australian Open

Důvodem absence, která nepustí osmadvacetiletého tenistu podruhé v řadě na rozpálené kurty v Melbourne, je zranění zápěstí. Stejný zdravotní problém ho vyřadil z letošního Wimbledonu, kde by obhajoval svůj životní výsledek, finále z roku 2022. Rodák z Canberry v něm tehdy padl s Novakem Djokovičem.

„I přes to, že nebudu soutěžit na letošním AO, stále budu poblíž. Zápasy budu komentovat, mám naplánované nějaké speciální věci, takže buďte stále natěšení,“ pravil Australan ve videu, které zveřejnil na svém profilu na sociální síti OnlyFans. Účet na této platformě, která je proslulá především lechtivějším obsahem, si Kyrgios založil v pátek. Jeho účelem má být dle slov samotného tenisty sdílení jeho soukromí s fanoušky a poznání jeho intimnější stránky.

Ohledně toho, jak by mělo samotné komentování probíhat, s jakou televizní stanicí bude Kyrgios spolupracovat, zatím jasno není. Jedním si ale tenisoví milovníci jistí být můžou. Nuda to rozhodně nebude, vše, co se totiž kolem australského obra děje, vždycky vzbudí řadu emocí.