Australian Open

Malý Leo by jednou rád za Paris St. Germain hrál. "To je jeho sen. Já jsem teď fotbalová máma a zbožňuju to. Jsem nesnesitelná, opravdu úplně nejvíc nesnesitelná. Jsou to pro mě úplně jiné emoce, když podporuju svého syna. Vůbec se nestydím na něj křičet, jako vůbec. Ale hodně ho podporuju. Chci, aby se mu dařilo, aby dosáhl svých snů," svěřila se třiatřicetiletá tenistka.