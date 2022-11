Srbský tenista si na začátku roku prošel dobře známým martyriem, když přicestoval do Austrálie s vízy udělenými na základě výjimky z očkování proti koronaviru, nicméně po příletu mu výjimka nebyla uznána a vízum zrušeno. Po dvou soudních řízeních byl následně vyhoštěn, což s sebou automaticky nese i tříletý zákaz vstupu do země.

Ten lze nicméně podle tamní legislativy zrušit, což se také nyní podle všeho stane. Do Austrálie už navíc mohou cestovat lidé bez očkování proti koronaviru, takže zapřisáhlému antivaxerovi Djokovičovi už by nemělo nic bránit v pokusu o zisk desátého titulu na prvním grandslamu sezony.

Tennis star Novak Djokovic to be granted visa to play in Australian Open https://t.co/VbDsYJBbYC

„Čekáme. Moji zástupci komunikují s australskou vládou. To je vše, co k tomu mohu nyní říct," mlžil.

„Byla by to facka do tváře lidem, kteří se v Austrálii zachovali správně. Kdyby najednou Novaku Djokovičovi povolili návrat do země jenom proto, že je špičkovým tenistou s mnoha miliony dolarů na účtu. Pokud se nyní udělá speciální oznámení jen kvůli Djokovičovi, vyvstane pochopitelná otázka, co se bude dělat s podobnými případy, které se udály za podobných okolností," zdůraznila exministryně Andrewsová v rozhovoru pro ABC.