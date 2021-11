TENIS ONLINE: Macháč vyhrál první set s přehledem, Lehečku čeká Norrie

Jiřího Veselého nahradí Jiří Lehečka. Jeho soupeřem bude Cameron Norrie. "Není to z důvodu, že by Veselý hrál špatně, ale myslím, že by hra Jirky Lehečky mohla na Norrieho platit víc než výměny s Jirkou Veselým. Proto bude hrát Lehečka. Bude do něj muset tlačit, protože to nemá Norrie rád. Jirka nemá proti hráči světové patnáctky co ztratit a dovedu si představit, že by ho mohl porazit," řekl kapitán Jaroslav Navrátil k volbě Lehečky.