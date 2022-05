S dvacetiletou Anisimovovou, turnajovou sedmadvacítkou, se Muchová dosud na okruhu WTA nestřetla. "Ani jsem s ní netrénovala, takže ji neznám. Kouknu se na její zápasy. Myslím, že to bude rychlá betonářská hra," uvedla o pět let starší Muchová, která by případným postupem do osmifinále vylepšila své maximum na Roland Garros.