Šok v tenisovém světě. Světová jednička Bartyová končí kariéru

„Dnes je pro mě velmi emotivním dnem. Končím se svou kariéru. Jsem velmi vděčná tenisu za to všechno, co mi dal. Jsem hrdá na vše, co jsem dokázala. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě na mé cestě podporovali. Navždy budu vzpomínat na vše, čeho jsme společně dokázali," psala na sociálních sítích Bartyová.