Osudem jí byly Češky. Stala jsem se obětí vlastního úspěchu, říká loučící se šampionka Bartyová

Bylo jí patnáct let, když si Ashleigh Bartyová poprvé zahrála hlavní soutěž na Australian Open. Stala se juniorskou světovou dvojkou a tenisoví experti měli jasno: Rodí se nová tenisová superstar! To se potvrdilo hned vzápětí, kdy se jako šestnáctiletá v roce 2013 poprvé objevila ve fedcupové australské nominaci.

Právě bleskové úspěchy však rodačce z australského Ipswiche neprospěly a už o rok později ve svých sedmnácti letech přerušila kariéru. "Bylo to nezvyklé, ale byla jsem obětí vlastního úspěchu. Všechno šlo moc rychle. Psychicky jsem to nezvládala," popisuje těžké chvíle tenistka.

Bez tenisu však nevydržela dlouho. O pár měsíců později se na kurty ve velkém stylu vrátila. A její cestu do tenisového nebe do velké míry dláždily právě české tenistky.

Již její zmiňovaný fedcupový debut v roce 2013 se odehrál v prvním kole proti České republice v Ostravě. Mladičká Australanka zasáhla do závěrečné čtyřhry už za rozhodnutého stavu, když Češky s Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou v sestavě vedly 3:0. Po boku Casey Dellacquové však ani šestnáctiletá Bartyová bod nezískala, pár Hlaváčková, Hradecká nedal Australankám šanci.

"Je to neuvěřitelné a nádherné. Odehrála jsem perfektní zápas. Jsem na sebe a svůj tým pyšná. Byly to bláznivé dva týdny. Markéta je kometou sezony a má před sebou spoustu dalších grandslamových finále," predikovala Češce Bartyová.

Druhého grandslamového titulu se jedna z nejsympatičtějších tenistek dočkala ve Wimbledonu, a jak jinak než po vítězství nad Karolínou Plíškovou po bitvě 6:3, 6:7 a 6:3. A i zde se Australanka poklonila výkonu své soupeřky. „Gratuluju Karolíně za to, co tady předváděla. Hrozně ráda s tebou bojuju a věřím, že se ještě mnohokrát potkáme," říkala světová jednička.

"Tenis budu pořád milovat, byla to obrovská část mého života, ale myslím, že přišel čas užít si to, co má ráda Ash Bartyová jako člověk, a ne Ash Bartyová jako sportovec," rozhodla o své další životní pouti šampionka.