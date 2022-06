Jsem takový ubrekánek, slza asi ukápne, tuší Sestini Hlaváčková

"Nevím, jak to po emoční stránce bude, ale jsem takový ubrekánek. Přestože se loučím v totálním štěstí, nic mi nikam neutíká a nikdo mi nic nevzal, stejně očekávám, že nějaká slza kápne," řekla Sestini Hlaváčková na dnešní tiskové konferenci.

Plzeňská rodačka vyhrála v deblu Roland Garros, US Open a dalších 25 turnajů WTA. Dvakrát slavila triumf ve Fed Cupu, získala stříbro na olympiádě v Londýně 2012 nebo triumf na Turnaji mistryň před pěti lety.

Svůj poslední zápas na mezinárodní scéně sehrála v říjnu 2018. O čtyři měsíce později oznámila, že je těhotná a nechala si zmrazit žebříček. Díky tomu nyní nepotřebuje do pražského turnaje ani divokou kartu.

"Měla jsem myšlenku, že bych se třeba vrátila na nějaké grandslamy a turnaje, které jsem měla ráda, ale mateřské povinnosti mě nepouští k tomu, abych se tomu mohla věnovat naplno. To, že se vracím na poslední turnaj po boku Lucky Hradecké, je ta zásadní věc, že do toho jdu. A ani si nedovedu představit, že bych šla na kurt s někým jiným," řekla Hlaváčková na adresu spoluhráčky, s níž tvořila úspěšné duo H+H.

Její poslední zápasy v profesionální kariéře by měla vidět z tribuny i dcera Isabella. "Chodí třikrát týdně do školky, ale pokud by byl zápas v pondělí, školku vynecháme a dorazí se podívat. Je to jeden z důvodů, proč jsem se chtěla rozloučit tenisově, aby to viděla. I kdyby si z toho nic nepamatovala a měla jen fotku, tak to bude hezké," uvedla tenistka, která bude během turnaje plnit i roli spolukomentátorky pro Českou televizi.

Na svou rozlučku už trénuje poslední dva a půl týdne. Kvůli střevní chřipce musela přípravu o týden odložit. "Zatím je to lehčí trénink. Je to běh na delší trať a nesmím se hlavně zranit. Je to ale rozhodně nejnáročnější věc, kterou člověk dělá," řekla tenistka, která si v minulém roce vyzkoušela také účast ve Star Dance. "S tím se to nedá srovnat, tohle bolí víc. Omezuju si to ale tak, abych tělo nehnala do extrémů. Vrchol přípravy přijde za dva, tři týdny, a pak se to musí zase k turnaji snižovat, abych měla šťávu," popsala. Přípravu si ordinuje sama a nyní se věnuje technice hry a tenisových úderů.

Přestože slýchá, že by mohla v kariéře pokračovat, přemluvit se nenechá. "Upřímně si to teď užívám proto, že je to ta hodina denně a jen kvůli tomu turnaji. Mám ráda život a kariéru, kterou jsem si vytvořila po tenisové kariéře a baví mě, co aktuálně dělám. Nemám tendence přemýšlet nad tím, že bych hrála pak více turnajů," prohlásila Hlaváčková.

Těšilo ji, že účast na její rozlučce přislíbila i Barbora Strýcová nebo Lucie Šafářová. "Se Šafi jsem probírala i logistiku loučení, protože ona tu zažila to samé. Původně jsem se plánovala rozloučit hned po vypadnutí ve čtyřhře, ale díky její zkušenosti jsme to přehodnotily, protože by vlastně nikdo nevěděl, kdy se budu loučit. Takže jsem to od ní okopírovala, odehraju turnaj a rozloučím se v sobotu (30. července)," řekla Hlaváčková.

Po oficiálním konci kariéry se chce dál věnovat rodičovským povinnostem a moderování. Aktuálně působí v rozhlasové stanici Radiožurnál Sport. "To mě hrozně baví a využívám jakoukoliv šanci moderovat a komentovat. Využívám ale i další šance. Občas někam přijdete, něco uděláte, přinese vám to další zkušenost a otevře zase cestu jinam. Dělám ode všeho trochu a baví mě to, protože ten den je více než narvaný," dodala Hlaváčková.