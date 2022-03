Komplikace pro Djokoviče. Přijde kvůli očkování o další turnaj?

Další drama jako na Australian Open? Je to možné. Dvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič možná přijde o start v Indian Wells. Stále sice figuruje v pavouku prestižního turnaje, kvůli povinnému očkování proti koronaviru mu však hrozí, že nebude moci přicestovat do USA. Čeká na povolení ke vstupu do země.

Foto: Suhaib Salem, Reuters Novak DjokovičFoto : Suhaib Salem, Reuters

Článek Po lednovém martyriu na Australian Open, kde Novak Djokovič nakonec nemohl startovat a byl deportován, je tu další nepříjemnost. Čtyřiatřicetiletý Srb je odpůrcem vakcinace proti koronaviru a to mu může zkomplikovat účast na dalších turnajích, včetně amerického Indian Wells. "Zatím není jasné, jestli dostane povolení od CDC (Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí) ke vstupu do země. Jsme kvůli tomu v kontaktu s Djokovičovým týmem," citovala agentura AP prohlášení organizátorů turnaje. Tenis Djokovič vyšvihl poklonu Veselému a pogratuloval svému nástupci Před nedávnem se objevily spekulace, že se Djokovič nechá očkovat, ale zatím se k tomu zjevně nechystá. V prvním kole tzv. pátého grandslamu má volný los. Srbská hvězda se naposledy představila na turnaji v Dubaji, kde ve čtvrtfinále nečekaně prohrála s Jiřím Veselým. Mužský turnaj v Indian Wells odstartuje ve čtvrtek, ženy vstoupí do hry už dnes. Tenis Parádní gesto Djokoviče. Nabídl pomoc kamarádovi ve válkou zmítané Ukrajině

