Macháč zlomil soupeře při setbolech. Chceme rychle třetí bod, naplánoval kapitán

„Nehrálo se mi úplně dobře, ale zvládl jsem to na dva sety," oddechl si Macháč, který ve druhé sadě čelil dvěma setbolům, ovšem díky podání situaci zachránil. „Diváci tomu za stavu 15:40 přidali, ale pořád jsem si říkal, že jsou to jen dva servisy, tak to dopadne dobře," měl správný odhad vítěz.

„Jirka (Lehečka) do utkání (s Cukiermanem) dobře vstoupil, ale druhá sada nebyla podle jeho představ. Za stavu 5:4, když šel servírovat, tak neměl úplně čistou hlavu, ale dotáhl to do vítězného konce. U Tomáše jsem myslel, že to bude jednodušší zápas, měl ale trochu výpadek v tréninku a jeho výkon byl dnes průměrný. Trochu nahoru, dolů," hodnotil kapitán.