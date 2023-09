Muchová si podmaňuje New York, teď zkusí zdeptat i americký idol

Fanoušci nočního duelu ale museli být překvapení, že skóre zápasu zase tak úplně neodpovídá obrazu utkání. Duel, v němž Rumunka uhrála pouhé tři gamy, se totiž protáhl na 100 minut. „Bylo to těsné, stav neodrážel, jak to bylo vyrovnané,“ souhlasila Muchová. „Vždyť jeden game jsme hrály snad 15 minut,“ usmála se. Ve skutečnosti trval víc než 18 minut a vítězka v něm odvrátila devět (!) brejkbolů. Fascinující ovšem bylo, že i v těchto vypjatých chvilkách dokázala zahrát skvělé údery k lajnám a nebála se ani výletů na síť.

Druhá sada byla každopádně ještě složitější. Cirsteaová na Arthur Ashe Stadium odskočila na 2:0, pak se ale znovu ukázalo, jak je Muchová v této sezoně pevná. „Nešlo to lehce, musela jsem bojovat o každý game. Důležité bylo, že jsem ji ve druhé sadě hned brejkla zpátky. A pak jsem si udržela servis, ten mi hodně pomohl,“ tvrdila světová desítka, která se ve virtuálním pořadí posunula už na osmou pozici WTA.

První podání střílela Muchová na stranu 33leté soupeřky s úspěšností 70 procent, napálila i šest es. „Od začátku do konce jsem se na kurtu cítila dobře. Měla jsem dobrý pocit na základní čáře i na síti. Atmosféra byla skvělá,“ tvrdila letošní finalistka z Roland Garros.

Proti devatenáctileté oblíbenkyni newyorského publika Gauffové to bude mít ale Muchová podstatně složitější. Americká teenagerka byla ve čtvrtfinále naprosto nemilosrdná vůči Lotyšce Jeleně Ostapenkové, kterou smázla 6:0, 6:2. Česká tenistka má navíc s Gauffovou čerstvou zkušenost z finále v Cincinnati, kde s ní prohrála ve dvou setech.

„Ještě jsem o tom zápase moc nepřemýšlela. Budu se soustředit na svou hru. Určitě vám neřeknu klíč k utkání a svou taktiku. Coco je atletická, nevzdává se, strašně moc toho doběhne a nedělá moc chyb. Výborná hráčka po všech stránkách,“ odpovídala na tiskovce. „Zaměřím se ale na sebe a zkusím zase předvést to nejlepší.“

Ve 27 letech Muchová konečně hraje tenis, na který má. Po předchozích letech, kdy ji provázela vleklá zranění, je to ohromná satisfakce. „Pro mě je nejdůležitější udržet se zdravá. S týmem jsme přišli, jak na to. Jsem za to vděčná a spokojená s tím, jak hraju. Loni jsem se tady trápila,“ připomněla prohrané první kolo s Australankou Ajlou Tomljanovičovou.