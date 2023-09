Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce je ve čtvrtfinále US Open poprvé. Mezi osm nejlepších na grandslamu se dostala popáté, vedle letošního finále na Roland Garros hrála také dvakrát čtvrtfinále Wimbledonu a před dvěma lety se probojovala do semifinále Australian Open.

Muchová potvrzuje formu a může získat desáté vítězství z posledních 11 zápasů. Před US Open se dostala do finále v Cincinnati a je blízko premiérové účasti na Turnaji mistryň. I vzhledem k výkonům na Roland Garros se s ní v New Yorku počítá jako se spolufavoritkou. Její zápas na kurtu Louise Armstronga je na programu od 1:00 SELČ.