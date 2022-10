Nahoru, dolů, hodnotila Kvitová. A zápas s Badosaovou? Budeme do toho šít, lákala fanoušky

„Fyzicky jsem to ještě nezvládala. Jak je ten povrch pomalý, tak to bylo hodně náročné. Nedal mi šanci, abych do toho víc šla. Ale ve třetím setu mi pomohl servis," řekla Kvitová, která nastřílela jedenáct es. „Bylo to nahoru, dolů, ale na to se historie neptá."