Neskutečné barbarství, nic takového jsem nikdy neviděl, brečím vzteky, běsnil tenista

Hotovo, dobojováno. Steven Diez právě nechytatelným returnem posílá míč k základní čáře, po kterém se jeho soupeř jen bezradně ohlédne. Jednatřicetiletý Kanaďan spokojeně přichází k síti s vědomím, že právě po setech dvakrát 6:4 postoupil do hlavní fáze turnaje.

Aspoň tak je o tom přesvědčen. Jeho soupeř Gijs Brouwer však u hlavního rozhodčího reklamuje vlastní servis, který podle jeho názoru skončil v autu, return by tedy neměl platit a na řadu by mělo přijít druhé podání.

A hlavní rozhodčí Iránec Amir Borghei jde celou situaci osobně zkontrolovat. "Když jsem viděl hlavního rozhodčího, jak se jde na stopu podívat, nemohl jsem tomu vůbec uvěřit. Míč byl naprosto jasně dobrý a on mi ukazoval na stopu, která byla dobrý metr vedle od skutečného dopadu míčku," popisoval vyhrocené chvíle 292. hráč světa.

🗣“Game, set and match”, grita el juez de silla. Sin embargo, segundos después ocurre lo siguiente… pic.twitter.com/jIavlrWTis

A pokračoval. "Ukázal jsem mu pravou stopu, ale on trval na svém. Že mám pravdu, potvrdil i čárový rozhodčí, stejně to nebylo k ničemu. Nechápu, že se něco takového může na této úrovni stát. Kdyby se tohle přihodilo Federerovi, Nadalovi, Djokovičovi nebo Kyrgiosovi, psaly by o tom všechny sportovní stránky," pokračoval naštvaný Diez.