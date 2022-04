Organizátoři tenisových turnajů v Česku nemůžou Rusům ve startu bránit

V Praze se od pondělí koná challenger TK Sparta Prague Open a Jonáš Forejtek v 1. kole vyřadil ruského postupujícího z kvalifikace Jevgenije Ťurněva. Příští týden je ostravský Ostra Group Open, kde byl jeden mezi přihlášenými do hlavní soutěže jeden Rus, ale už se odhlásil. V Praze pak bude na Štvanici I. ČLTK Prague Open a přihlášeny jsou dvě Rusky na turnaj žen ITF.

Případnou účast Rusů řešili tenisový svaz a organizátoři s Národní sportovní agenturou (NSA). Pokud nemá ruský tenista víza, která Česko aktuálně Rusům nevydává, či schengenská, tak se do Česka nedostane. "Rusům nepomáháme s jakýmikoli dokumenty, které by se týkaly možnosti vstupu do Česka, Schengenu," řekl ČTK Karel Tejkal za turnaj na Spartě.