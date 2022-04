Startuje baráž hokejových bašt o extraligu. Jágr tvrdě trénoval, Žukov skryje ruské symboly na masce

"Víme, že to nebude vůbec nic jednoduchého. To jsme zažili minulý rok, kdy jsme měli podobné mužstvo a hráli jsme s Jihlavou na sedm zápasů. Proti soupeři, který možná ani neměl takové ambice postoupit, když jim hrozilo, že ani nebudou mít zimní stadion. Ale malém to udělali. Počítám s tím, že to bude hrozně těžké," řekl Jaromír Jágr, majitel i hráč Kladna.

„Budu hrát takovou roli, na jakou budu mít. Výhoda je, že jsem majitel, a můžu se tak obsadit do jakékoliv role. Ale pro mě je nejdůležitější tým. Pokud budu vědět, že na to nemám, nemusím hrát vůbec. Pro mě je důležitý tým, nikoliv já. O mě tady vůbec nejde," tvrdí legendární útočník.

„Na druhou stranu chci být připravený, kdyby se náhodou někdo zranil, kdyby se mi dařilo. Připravoval jsem se líp než ty poslední dva měsíce v extralize. Věděl jsem, že se nám docela daří, tak jsem se odsunul a nikam se necpal, protože jsem viděl, že mužstvo hraje dobře. Nechodil jsem na přesilovky a byl jsem ve třetí čtvrté lajně. Hrál jsem devět minut za zápas. Věděl jsem, že kdyby se někdo náhodou zranil, stejně nemůžu nijak víc pomoct. Na to jsem neměl. Spíše jsem se soustředil na to, že jsem pomáhal při trénování," dodal Jágr.

Druhá strana je zdánlivě v roli outsidera. Však i kapitán Jihlavy Josef Skořepa říká: "Kladno má extraligový tým, úplně jiný, než mělo loni. My je budeme chtít co nejvíc potrápit, ne-li překvapit celou republiku." Jeho parťák Filip Seman ale odvážně namítá: "Věřím, že šanci reálně máme. Není to zase až tak obrovský rozdíl. Samozřejmě oni jsou odpočinutí, ale my jsme zase v nějaké herní praxi. Oni musí, my můžeme. A gólmana máme skvělé."